Ķekavas novads cenšas pievilināt reemigrantus un uzņēmējus
Ķekavas novada pašvaldība ir izsludinājusi remigrācijas un uzņēmējdarbības atbalsta konkursu "Atgriezies Ķekavas novadā!", informē pašvaldība.
Konkursā remigrantiem un uzņēmējiem pieejams grants līdz 10 000 eiro, kas tiek nodrošināts kā pašvaldības un valsts kopīgs finansējums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmā "Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts".
Atbalsts paredzēts remigrantiem, kuri vismaz divus gadus dzīvojuši ārvalstīs un ne agrāk kā pirms diviem gadiem atgriezušies uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, jaunu uzņēmumu dibināšanai, nesen (ne agrāk kā 12 mēnešus pirms pieteikšanās) izveidotu uzņēmumu attīstībai, uzņēmējiem, kuri plāno nodarbināt remigrantus Ķekavas novadā.
Granta līdzekļus iespējams izmantot pamatlīdzekļu iegādei, darbinieku atlīdzībai, kā arī nemateriālajiem ieguldījumiem, piemēram, mārketingam, digitālajiem risinājumiem vai citiem uzņēmuma attīstībai būtiskiem izdevumiem.
Pieteikties atbalstam var līdz 31. jūlijam. Piešķirtais finansējums projekta īstenošanai jāizmanto līdz šī gada beigām.
Projektu īsteno Ķekavas novada pašvaldība sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu.