Mazajā Mežotnes pilī jauno koncertsezonu ieskandinās džezs un Raimonda Paula mūzika
Atklājot jauno koncertsezonu, arī šopavasar Mazajā Mežotnes pilī skanēs džezs: 17.maijā plkst.17 klausītāji aicināti izbaudīt koncertprogrammu “Māra Briežkalna Kvartets ft. Paula Saija un Eduards Rediko”. Jau tradicionāli šis koncerts top sadarbībā ar leģendāro bundzinieku un festivāla “Rīgas Ritmi” māksliniecisko direktoru Māri Briežkalnu.
Koncertā skanēs Maestro Raimonda Paula jaunākais veikums instrumentāla programma “Mans piedzīvojums…”, jaunā, talantīgā džeza dziedātāja Paula Saija izdziedās vēl nedzirdētas Raimonda Paula dziesmas, savukārt topošais muzikālais aktieris, dziedātājs un “Lielās Mūzikas balvas 2025” laureāts kategorijā “Gada jaunais mākslinieks” Eduards Rediko atdzīvinās labākās Latvijas mūzikas pērles.
Šajā pēcpusdienā pilī muzicēs Māra Briežkalna (sitaminstrumenti) kvartets: Viktors Ritovs (taustiņinstrumenti), Raimonds Macats (taustiņi, harmonikas), kā arī talantīgā jaunās paaudzes džeza mūziķe Beate Meirāne, kura perfekti pārvalda gan kontrabasu, gan elektrisko basģitāru. Koncertā varēs baudīt arī Ivara Ozola skaņas dizainu.
Atgādināsim, ka bundzinieks un producents Māris Briežkalns iespēlējis sitaminstrumentus vairāk nekā 60 mūzikas albumu ierakstos, uzstājies un pasniedzis meistarklases daudzās valstīs, tostarp Lielbritānijā, Francijā un Vācijā. Briežkalns vada fondu “Mūsdienu mūzikas centrs”, ir mūzikas festivāla “Rīgas Ritmi” mākslinieciskais direktors un Latvijas Radio Skaņu ierakstu daļas vadītājs, tāpat viņš ilgus gadus bija Latvijas Radio bigbenda mākslinieciskais vadītājs.
Biļetes uz koncertu var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.