Strīds par automašīnu beidzas ar draudiem dzīvībai: Kocēnos vīrietis pavērš ieroci pret bijušo draudzeni
Valmieras novada Kocēnu pagastā policija aizturējusi kādu 1999. gadā dzimušu vīrieti, kurš sadzīviska strīda laikā par automašīnu pret savu bijušo draudzeni pavērsis šaujamierocim līdzīgu priekšmetu un izteicis draudus viņas dzīvībai, informēja Valsts policijā.
Incidents noticis 28. marta pievakarē, ap pulksten 18.30, kādās mājās Kocēnu pagastā. Kā liecina policijas informācija, konflikts starp abām personām izcēlies neilgi pēc attiecību pārtraukšanas. Neskatoties uz šķiršanos, sieviete pati bija piezvanījusi bijušajam draugam, lūdzot atbraukt un aizvest viņu uz veikalu.
Kad vīrietis ieradies, starp abiem izcēlušās nesaskaņas par transportlīdzekli, ar kuru viņš atbraucis, jo tas patiesībā bijis jāatdod sievietei. Pārrunu un strīda laikā vīrietis izgājis no mājas uz ceļa, pavērsis pret sievieti šaujamierocim līdzīgu priekšmetu un izteicis draudus viņas dzīvībai un veselībai.
Valsts policijā norāda, ka jau iepriekš šo abu personu starpā bija reģistrēts konflikts saistībā ar minētā transportlīdzekļa lietošanu. Toreiz strīds noslēdzās ar policijas lēmumu par personu nošķiršanu.
Saistībā ar notikušo agresīvais vīrietis ir aizturēts, un Valsts policija ir sākusi kriminālprocesu par draudiem nodarīt kaitējumu personas dzīvībai vai veselībai.