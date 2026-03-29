Karīna 28. martā ap plkst. 19.40 izgāja no adreses Juglas ielā, Rīgā, un līdz šim brīdim nav atgriezusies dzīves vietā.
Šodien 08:26
Rīgā bez vēsts pazudusi 13 gadus vecā Karīna Lebedieva
Valsts policija meklē 2013. gadā dzimušo Karīnu Lebedievu (Karyna Lebedieva), kura šī gada 28. martā ap plkst. 19.40 izgāja no adreses Juglas ielā, Rīgā, un pazuda bez vēsts.
Pazīmes: augums 150 cm, kalsnas miesas būves, brūniem matiem. Bija ģērbusies pelēkā džemperī ar kapuci, melnās džinsa biksēs, kājās bēšas krāsas apavi. Valsts policija aicina aplūkot jaunietes fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
