Gulbenes novads aicina uz aizraujošu tūrisma ralliju “Kods: Gulbene”
Gulbenes novads šopavasar pārtaps par aizraujošu piedzīvojumu galamērķi, aicinot azartiskākās ekipāžas no visas Latvijas piedalīties tūrisma rallijā “Kods: Gulbene”. Jau 23. maijā novada ceļi pulcēs komandas, kuras alkst pēc jauniem iespaidiem, asu prātu un saliedētību vērtējot nevis sekundēs, bet gan neaizmirstamās emocijās un kopīgā triumfā.
Šis būs orientēšanās un atjautības maratons, kurā katra ekipāža pati kļūs par sava maršruta noteicēju, meklējot ceļu uz novada apslēptajām dārgumu lādēm – no majestātiskiem muižu parkiem un vēsturiskām pērlēm līdz pat viesmīlīgām mājražotāju sētām.
Dalībnieku cīņasparu šogad papildinās dāsns balvu fonds. Pirmo trīs vietu ieguvējus gaida lieliska atpūta, ko būs sarūpējuši atpūtas kompleksa “Dīķsalas”, brīvdienu mājas “Rātes krasti” un saimniecības “Purenes” atpūtas namiņu saimnieki, kā arī vērtīgas “Biļešu paradīzes” dāvanu kartes jauniem kultūras baudījumiem. Papildus galvenajām godalgām organizatori būs parūpējušies par īpašām simpātiju balvām speciālās nominācijās.
Lai nodrošinātu savu vietu pie starta līnijas, ekipāžām šobrīd ir iespēja reģistrēt dalību par 35 eiro, kas būs spēkā līdz pat 19. maijam, tādēļ interesenti tiek aicināti neatlikt pieteikšanos uz pēdējo brīdi, kad dalības maksa tiks palielināta.
Starts rallijam tiks dots 23. maija rītā pie Gulbenes novada kultūras centra, bet dienas kulminācija un uzvarētāju sumināšana notiks plkst. 20:00 Litenē, kur šajā vakarā estrādē svinīgi tiks atklāta arī vasaras sezona pasākumā "Vasara sākas Litenē" ar mūziķu grupām un dīdžejiem.
Lai pievienotos rallija dalībnieku pulkam, jāiegādājas ekipāžas biļete vietnē www.bilesuparadize.lv vai “Biļešu paradīzes” kasēs un obligāti jāveic komandas elektroniskā reģistrācija vietnē https://ej.uz/turismarallijs2026. Plašāka informācija un rallija nolikums pieejams www.visitgulbene.lv.