Par "Eiropas Gada koku 2026" atzīts Lietuvas Lauku ozols. Valdemārpils Elku liepa 4. vietā
24. martā Briselē, Eiropas Parlamenta telpās notika konkursa Eiropas Gada koks 2026 noslēguma ceremonija un uzvarētāju apbalvošana.
Par dažādiem Eiropas kokiem un viņu stāstiem šogad pirmoreiz balsots, izmantojot atšķirīgu sistēmu.
Pirmās vietas ieguvēju, parasto ozolu no Lietuvas (The Oak of Laukiai) tā pieteicēji nodēvējuši nesen atrastu vietējo lepnumu, jo pirms gada par ozolu zinājuši vien tuvējā ciemata iedzīvotāji (Rukai, Skodas rajons, sīkāka informācija par ozolu) . Otro vietu ieguva Vecā mežābele (Old wild apple tree) no Slovākijas, trešajā vietā parastā vīksna jeb līkā vīksna (Crooked tree) no Polijas.
Latvija konkursā piedalījās piekto reizi, Valdemārpils un Talsu novada novada vērtība un lepnums – Elku liepa balsojumā ierindojās ceturtajā vietā, kas ir augstākais sasniegums piecu gadu laikā. Latvijā konkursu organizēja Latvijas Mežu sertifikācijas padome un Latvijas Meža īpašnieku biedrība.
