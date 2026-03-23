Pavasaris klāt! Pēcpusdienā gaiss iesils līdz +14 grādiem

Jauns.lv/LETA

Pirmdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +10..+14 grādus, vien dažviet piekrastē saglabāsies nedaudz vēsāks laiks, prognozē sinoptiķi.

Mākoņu daudzums būs mainīgs, saulainākā diena gaidāma Kurzemē. Vietām iespējams īslaicīgs lietus.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš.

Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidāmi nokrišņi. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +13 grādiem.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1017-1021 hektopaskāls jūras līmenī.

