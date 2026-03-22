VIDEO, FOTO: ar krāšņu koncertu atzīmē ilggadējā Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskā vadītāja Aivara Leimaņa 50 darba gadu jubileju
Latvijas Nacionālajā operā šovakar plkst. 18 notika koncerts, kurā godināja horeogrāfu, kādreizējo baleta solistu un ilggadējo Latvijas Nacionālā baleta māksliniecisko vadītāju Aivaru Leimani, kurš pavasarī svin piecdesmit darba gadu jubileju.
Koncertā "Aivars Leimanis: Piecdesmit gadi uz skatuves" izrādīja fragmentus no klasiskajiem baletiem un Leimaņa oriģināliestudējumiem - "Bahčisarajas strūklaka", "Kopēlija", "Gulbju ezers", "Riekstkodis", "Esmeralda", "Dons Kihots", kā arī no baletiem "Karlsons lido…" un "Antonija #Silmači" ar Jura Karlsona mūziku.
Koncertā piedalijās Latvijas Nacionālā baleta solisti un mākslinieki, Rīgas Baleta skolas audzēkņi un tautas deju kolektīvs "Dzintariņš". Pie Latvijas Nacionālās operas orķestra pults stājās diriģenti Mārtiņš Ozoliņš un Farhads Stade, koncerta vizuālo tēlu veidoja scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, videomākslinieks Artis Dzērve un gaismu mākslinieks Kārlis Kaupužs.
Kā vēstīts, valdība nolēma Leimanim piešķirt Ministru kabineta Atzinības raksta par izcilu sniegumu un ilggadēju ieguldījumu Latvijas baleta mākslā.
Atzinības raksts tiek piešķirts, lai izteiktu valdības atzinību par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.
Atzinības rakstu pasniedz Ministru prezidents vai attiecīgās nozares ministrs svinīgā ceremonijā par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.