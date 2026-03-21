Šodien 08:29
Bezvēsts pazudis 2011. gadā dzimušais Aleksis Kalniņš
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Aleksi Kalniņu.
Jaunietis šā gada 20. martā ap pulksten 17.35 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Dores ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta. Iespējams jaunietis devies uz Jelgavu.
Pazīmes: augums 165 cm, vidējas miesas būves, tumši brūni mati, nēsā brilles. Bija ģērbies melnas krāsas virsjakā, melnās biksēs, līdzi melnas krāsas mugursoma ar baltu uzrakstu "Nike".
Valsts policija aicina aplūkot personas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
