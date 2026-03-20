Sabiedrība
Šodien 13:50
FOTO, VIDEO: pie Saeimas pulcējas aptuveni 50 cilvēki, protestējot pret vēja parku izbūvi Latvijā
Piektdien, 20. martā, pie Saeimas pulcējās aptuveni 50 cilvēki, lai protestētu pret vēja parku izbūvi Latvijā, novēroja portāls Jauns.lv.
Protestētāji bija ieradušies ar plakātiem, uz kuriem rakstīts "Stop vēja fermām", "Latviju bez monstriem", "Par tīru Latviju", "Sargāsim dabu" un citi saukļi, kas pauž viņu nostāju par vides aizsardzību un vēja parku ietekmi uz Latvijas ainavu un dabu.
Demonstranti izteica savu iebildumu pret vēja parku veidošanu. Protestētāji pieprasīja valdībai rūpīgāk izvērtēt šo projektu ietekmi uz Latviju un tās dabu.
Pie Saeimas notiek protests pret vēja parku izbūvi Latvijā
Piektdien, 20. martā, pie Saeimas pulcējās aptuveni 50 cilvēki, lai protestētu pret vēja parku izbūvi Latvijā.