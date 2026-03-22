Rojā top disku golfa trase
Rojas stadiona neizmantotajā meža daļā top jauna aktīvās atpūtas vieta – disku golfa trase, kas nākotnē būs brīvi pieejama ikvienam interesentam.
Izvērtējot teritorijas potenciālu, secināts, ka tā ir piemērota 9 grozu disku golfa trases izveidei. Šobrīd jau uzstādīti pirmie četri grozi, lai, sagaidot pavasari, ikviens interesents varētu nākt un izmēģināt spēkus, atsvaidzināt prasmes vai apgūt ko jaunu.
Disku golfs ir aizraujoša un pieejama brīvā laika pavadīšanas aktivitāte, kas piemērota dažāda vecuma dalībniekiem. Jaunveidojamā trase pie Rojas stadiona sniegs iespēju aktīvi pavadīt laiku dabā un vienlaikus iepazīt šo sporta veidu tuvāk.
Aicinām ikvienu izmantot iespēju un jau tagad iemēģināt trāpīt „lidojošos šķīvīšus” grozā! Nākotnē, noslēdzoties trases izveidei, Rojā būs pieejama pilnvērtīga 9 grozu disku golfa trase, kas papildinās aktīvās atpūtas un sporta iespējas Talsu novadā.
Autors: Dāvis Šteinbergs, Rojas stadiona vadītājs