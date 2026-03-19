Piektdien Latvijā uzspīdēs saule un sāksies astronomiskais pavasaris
Piektdien Latvijā, sākot no ziemeļrietumiem, laiks skaidrosies un spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Ceturtdienas vakarā un naktī uz piektdienu gaidāms lietus, slapjš sniegs un migla. Naktī un no rīta autoceļi vietām apledos.
Piektdien dienas laikā vairs nav gaidāmi nokrišņi, mākoņainas debesis ilgāk saglabāsies Latgalē. Vējš iegriezīsies no ziemeļiem, tas pūtīs lēni līdz mēreni.
Gaisa temperatūra naktī un agrā rītā būs -2..+2 grādi, pēcpusdienā gaiss iesils līdz +7..+10 grādiem, bet vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs +3 grādus.
Rīgā ceturtdienas vakarā līs, naktī gaidāma migla, piektdien spīdēs saule. Pūšot mērenam ziemeļu, ziemeļrietumu vējam, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz nullei un dienā nepārsniegs +3 grādus pilsētas ziemeļos un +7 grādus dienvidos.
Piektdien plkst. 16.46 būs ekvinokcija un Zemes ziemeļu puslodē sāksies astronomiskais pavasaris.