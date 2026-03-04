Šķīdoņa dēļ 204 grants autoceļu posmos noteikti transporta masas ierobežojumi
Šķīdoņa dēļ Latvijā 204 grants autoceļu posmos ir ieviesti transporta masas ierobežojumi līdz desmit tonnām, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Tostarp visvairāk nestspēju zaudējušo posmu patlaban ir Zemgalē - 86. Vidzemē ierobežojumi ieviesti 56 posmos, Kurzemē - 25, Rīgas reģionā - 19, bet Latgalē - 18.
Savukārt Kurzemē un daļā Zemgales ir spēkā brīdinājums par paaugstinātu ūdens līmeni upēs un ezeros.
LVC norāda, ka meteorologi turpmākajās dienās prognozē gaisa temperatūras paaugstināšanos, līdz ar to šķīdoņa skarto grants autoceļu posmu skaits un ierobežojumu apmērs pieaugs.
Kompānijā skaidro, ka atkusnī, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums, uz autoceļiem ar grants segumu iestājas šķīdonis - pārmitrināts grants segums zaudē nestspēju un braukšanas apstākļi pasliktinās. Lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti, uz tiem ievieš autotransporta masas ierobežojumu - tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par desmit tonnām.
Atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas, satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus, informē LVC.
Vienlaikus kompānijā atgādina, ka grants autoceļu uzturēšanas darbus šķīdoņa laikā nav iespējams veikt - uzbraucot ar smago tehniku uz pārmitrināta, nestspēju zaudējuša ceļa, tas tiks sabojāts vēl vairāk. Uzlabot grants ceļa stāvokli var tikai tad, kad tas ir apžuvis.
LVC izveidota 2004. gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.