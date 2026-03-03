Pa Rīgas ielām drāžas ar 200 km/h! "Rallists" bez apskates un ar svešām numurzīmēm bēg no policijas. VIDEO
Valsts policija Rīgā aizturējusi kādu autovadītāju, kurš bez tehniskās apskates, apdrošināšanas un ar svešām numurzīmēm bēdzis no policijas ar 200 km/h lielu ātrumu, paziņoja Valsts policija.
Svētdienas vakarā policija Rīgā, Gustava Zemgala gatvē, pamanīja automašīnu "BMW", kas vietā, kur atļautais maksimālais braukšanas ātrums ir 70 kilometri stundā (km/h), apsteidza dienesta transportlīdzekli un paātrināja braukšanas ātrumu līdz 117 km/h.
Ieslēdzot bākugunis un speciālo skaņas signālu, likumsargi deva rīkojumu spēkrata vadītājam apturēt transportlīdzekli. Tomēr "BMW" vadītājs braukšanas ātrumu nesamazināja, bet turpināja kustību - likumsargi atkārtoti vairākkārt deva rīkojumu apturēt transportlīdzekli, bet "BMW" vadītājs, joprojām rupji ignorējot policistu prasības, palielināja ātrumu līdz pat 200 km/h un turpināja bēgt Viestura prospekta virzienā.
"BMW" vadītājs turpināja bēgt Berģu virzienā un rupji pārkāpa gan atļauto braukšanas ātrumu, gan citus ceļu satiksmes noteikumus. Vadītājs turpināja ignorēt policistu prasības apturēt spēkratu, tādēļ tika piesaistīti Valsts policijas papildspēki.
Turpinot kustību pa Jaunciema gatvi, viena no likumsargu automašīnām nošķērsoja ceļu bēgošajam autovadītājam, tādējādi viņu apturot, taču pirms "BMW" vadītājs apstājās, viņš aizķēra otru policijas automašīnu.
Pēc transportlīdzekļa apturēšanas policijas darbinieki konstatēja, ka automašīnu vadīja 2005. gadā dzimis jaunietis. Tāpat likumsargi konstatēja, ka transportlīdzeklim ir uzstādītas numura zīmes, kuras neatbilst reģistrācijas dokumentiem, kā arī transportlīdzeklim noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, kā arī nav civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Par šiem pārkāpumiem un par atļautā braukšanas ātruma pārkāpumu Valsts policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesus, bet par nepakļaušanos prasībai apturēt transportlīdzekli sākts kriminālprocess.