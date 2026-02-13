Saeimas deputāte Maija Armaņeva.
Šodien 21:22
KNAB par interešu konfliktu sodīja Saeimas deputāti Armaņevu
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sodījis Saeimas deputāti Maiju Armaņevu (LPV) par interešu konflikta likuma pārkāpumu, vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma".
KNAB konstatējis, ka Armaņeva par savu deputāta palīgu bija izraudzījusies dzīvesbiedru Māri Mežalu. Lai arī oficiāla savienība starp abiem nav noslēgta, deputāte sociālajos tīklos norādījusi, ka viņiem ir kopīga saimniecība.
Valsts amatpersonai ir aizliegts slēgt līgumus vai veikt darbības, kurās pati amatpersona vai tai pietuvinātas personas ir personiski vai mantiski ieinteresētas.
Deputātei piemērots 100 eiro naudas sods, kas jau ir samaksāts.
Mežals vairs oficiāli neveic Armaņevas palīga pienākumus, bet ir kļuvis par deputāta Ričarda Šlesera (LPV) palīgu.
Ar Saeimas deputāti Armaņevu LTV piektdien neizdevās sazināties.