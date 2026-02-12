Valsts prezidents Rinkēvičs un Ministru prezidente Siliņa dodas uz Minhenes drošības konferenci
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) no piektdienas, 13. februāra, līdz svētdienai, 15. februārim, darba vizītē Minhenē, Vācijā, piedalīsies Minhenes drošības konferencē, paziņoja Valsts prezidenta kanceleja un Valsts kanceleja.
Svētdien, 15. februārī, Valsts prezidentam plānota dalība Minhenes drošības konferences pamatprogrammas paneļdiskusijā "Eiropieši kopā: vadības atgūšana skarbākā pasaulē" ("Europeans Assemble: Reclaiming Agency in a Rougher World").
Valsts prezidentam plānota dalība arī citās konferences programmā iekļautajās diskusijās, tostarp piektdien, 13. februārī, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra rīkotajā diskusijā "Jaunā lielā spēle: pārvērtējot informācijas, tehnoloģiju un globālo varu" ("The New Great Game: Rethinking Information, Technology, and Global Power") un sestdien, 14. februārī, diskusijā par atbalstu Ukrainai "Ukraina: nākotnes fronte" ("Ukraine: Futures’ Frontline").
Vizītes laikā norisināsies arī Valsts prezidenta divpusēja tikšanās ar Moldovas prezidenti Maiju Sandu, kā arī tiek plānotas citas divpusējās tikšanās.
Savukārt Siliņai vizītes laikā paredzēta dalība konferences oficiālajā atklāšanā, kā arī divpusējas tikšanās ar amatpersonām un starptautisku uzņēmumu pārstāvjiem.
Minhenes drošības konference ir viens no nozīmīgākajiem starptautiskajiem drošības un ārpolitikas forumiem pasaulē, kur ik gadu pulcējas valstu līderi, ministri, starptautisko organizāciju vadītāji, eksperti un uzņēmējdarbības pārstāvji, lai spriestu par aktuālajiem globālās drošības izaicinājumiem, starptautisko stabilitāti un sadarbību.
Šogad konferencē piedalīsies vairāk nekā 1000 dalībnieku no vairāk nekā 115 valstīm, tostarp aptuveni 60 valstu un valdību vadītāji, kā arī vairāk nekā 50 starptautisko organizāciju līderi.