Rīgā piecstāvu dzīvojamā mājā aizdegas dzīvoklis, bojā iet viens cilvēks
Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 11. februāra plkst. 6.30 līdz 12. februāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 34 izsaukumus – astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 13 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi, informē VUGD.
Plkst. 11.37 VUGD saņēma izsaukumu uz Gulbenes novada Daukstu pagastu, kur kokapstrādes uzņēmumā ražošanas iekārtās, kas izvietotas ārpus ēkas, dega skaidu putekļi 50 m2 platībā. Notikumā strādāja Gulbenes, Lubānas un Cesvaines ugunsdzēsēji glābēji. Plkst. 16.16 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Plkst. 12.20 saņemts izsaukums uz Vējstūru ielu Rīgā. Notikuma vietā dega angāra tipa ēkas pirmais stāvs 300 m² platībā un jumts 550 m² platībā. Plkst. 22.12 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks likvidēts.
Plkst. 20.31 saņemts izsaukums Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas trešajā stāvā dega dzīvoklis 60 m² platībā, lodžija 10 m² platībā un ceturtā stāva lodžija 10 m² platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies desmit cilvēki. Ugunsdzēsēji glābēji ar glābšanas masku palīdzību izglāba trīs cilvēkus. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks. Plkst. 22.38 ugunsgrēks likvidēts.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega vieglās automašīnas motortelpa, sodrēji dūmvadā, dārza māja, saimniecības ēkas piebūve un jumts, nojume.