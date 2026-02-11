Pie Vecpiebalgas ievieš ātruma ierobežojumus saistībā ar defektu ceļa segumā
Uz reģionālā ceļa Cēsis – Vecpiebalga – Madona (P30) no pārvada pār dzelzceļu līdz Vecpiebalgai (24,60–49,04 km) atsevišķos posmos tiks ieviests ātruma ierobežojums 70 km/h saistībā ar seguma defektiem.
Pērn tur ir atjaunots segums, pielietojot virsmas apstrādes tehnoloģiju. Vietām segumā ir radušies defekti, ziemas laikapstākļu un satiksmes ietekmē no tā atdalās šķembas. Lai samazinātu transportlīdzekļu bojājuma risku, atļauto braukšanas ātrumu samazinās.
Būvnieks SIA “Limbažu ceļi” labos defektus par saviem līdzekļiem, kad būs tam piemēroti laikapstākļi. Šodien un turpmāk līdz defektu salabošanai būvnieks nodrošinās atdalījušos šķembu slaucīšanu.
Aicinām autovadītājus ievērot braukšanas ātruma ierobežojumus, lai pasargātu savu un citu autobraucēju auto logu stiklus no lidojošajiem akmentiņiem.
Par posmiem, kuros ir problēmas ar virsmas apstrādi, un šķembām, kas atdalās no seguma, kā arī citiem novērojumiem valsts autoceļu tīklā, aicinām informēt, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555.