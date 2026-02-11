VUGD nosauc konkrētus piemērus, kad nevajadzētu zvanīt glābšanas dienestiem
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) soctīklos padalījies ar ilustratīvu piemēru, aicinot iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt nepieciešamību vērsties glābšanas dienestos.
11. februārī, Latvijā un visā Eiropā atzīmē vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 dienu.
VUGD priecē, ka Latvijas sabiedrībā numura 112 atpazīstamība turpina pieaugt, tomēr ir redzams, ka joprojām ievērojama daļa zvanu tiek veikti situācijās, kas nav uzskatāmas par ārkārtas gadījumiem, tādējādi kavējot palīdzības sniegšanu tiem, kuriem tā patiesi nepieciešama.
Ne-ārkārtas zvani rada papildu slodzi 112 dispečeru darbā, aizņem sakaru līnijas un var kavēt palīdzības sniegšanu dzīvību apdraudošās situācijās, kur izšķirošas ir pat sekundes.
VUGD aicina atcerēties, ka uz 112 jāzvana tikai situācijās, kad nepieciešama nekavējoša operatīvo dienestu palīdzība.
🗓️ Šodien, 11.februārī, Latvijā un visā Eiropā atzīmē vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 dienu.— VUGD (@ugunsdzeseji) February 11, 2026
Priecē, ka Latvijas sabiedrībā numura 112 atpazīstamība turpina pieaugt, tomēr ir redzams, ka joprojām ievērojama daļa zvanu tiek veikti situācijās, kas nav uzskatāmas… pic.twitter.com/wrh56Tl7A4