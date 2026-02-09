Latvijā bloķētas vietnes ar saturu par mobilizācijas atbalstu Krievijas karavīriem
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) liegusi pieeju vēl piecām Krievijas propagandu izplatošām tīmekļa vietnēm, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Piekļuve liegta tīmekļa vietnēm "buryatia.mid.ru", "eurasiaru.org", "19rusinfo.ru", "historyrussia.org" un "rshu.ru".
NEPLP saņēmusi informāciju no kādas kompetentas valsts iestādes, ka šajās vietnēs izplatītais saturs ir pretrunā Latvijas informatīvās telpas drošības un nacionālās drošības interesēm. Tajās kopumā tiek izplatīta vienpusēja un tendencioza informācija par Krievijas karu Ukrainā, mobilizēts informatīvais un sabiedriskais atbalsts Ukrainā karojošajiem Krievijas karavīriem, nostiprināta Krievijai labvēlīga vēstures izpratne, kā arī veidota piederības sajūta un pozitīva kopējā attieksme pret Krieviju.
Tas var radīt negatīvu ietekmi uz Latvijas sabiedrības saliedētību, starpetniskajām attiecībām, vērtību izpratni, kā arī Latvijas valsts solidaritāti un atbalstu Ukrainai attiecībā uz tās neatkarību, suverenitāti un teritoriālo vienotību tās starptautiski atzītajās robežās, secinājusi iestāde.
Līdzīgus lēmumus par piekļuves ierobežošanu Krievijas propagandu izplatošiem portāliem NEPLP pieņēmusi arī iepriekš.