Novadu ziņas
Šodien 12:12
Trapenes pagasta Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs rīkos izbraukuma konsultāciju dienu
Lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību darbinieku prombūtnes laikā, Trapenes pagasta Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) 2026. gada 12. februārī tiks rīkota izbraukuma konsultāciju diena. Tās laikā klientus apkalpos Smiltenes novada VPVKAC darbinieki, nodrošinot iedzīvotājiem pieprasītākos un nepieciešamākos pakalpojumus.
Tā kā klientu apkalpošanas pienākumus pagastos pilda bibliotekārs mainās arī Trapenes bibliotēkas darba laiks.
Konsultāciju dienā klientus Trapenes pagasta “Bormaņos” pieņems no pulksten 9.00 līdz 16.00.
VPVKAC Trapenes pagastā tiks nodrošināti šādi pakalpojumi:
- informēšana par valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldības pakalpojumiem;
- palīdzība valsts pārvaldes pakalpojumu vietnē www.latvija.gov.lv pieejamo e-pakalpojumu pieteikšanā;
- klientu apmācība darbā ar datoru, internetu, valsts pārvaldes pakalpojumu portālu,
- atsevišķu valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšana pilnvarotā e-pakalpojuma risinājumā;
- valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšana papīra formā;
- klientu telefoniska konsultēšana.
Jautājumu gadījumā iedzīvotājus lūdzam sazināties ar Smiltenes VPVKAC, zvanot uz tālruņa numuru 64707588 vai rakstot uz e-pasta adresi pasts@smiltenesnovads.lv.
Savukārt Trapenes bibliotēka, darbinieka prombūtnes laikā, atvērta apmeklētājiem trešdienās no pulksten 9.30 līdz 14.00.