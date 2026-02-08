Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta automašīna ar ieslēgtām bākugunīm.
Šodien 09:18
Rīgā ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks
Vakar Rīgā ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Izsaukumu uz ugunsgrēku kādā vienstāva dzīvojamā mājā VUGD saņēma plkst. 10.56.
Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg dzīvojamās mājas istaba 10 kvadrātmetru platībā un pārsegums 10 kvadrātmetru platībā.
Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks.
Dzēšanas darbi noslēdzās plkst. 12.47.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 43 izsaukumus. Septiņi no tiem bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 24 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.