Ziemas festivāls ar sporta un kultūras aktivitātēm Mārupē
FOTO: ziemas peldētāju turnīrs Mārupē pulcē lielu skaitu interesentu
Šodien no plkst. 11 līdz 16 aktīvās atpūtas parkā "JIP Mārupīte" Vētras ciemā notiek Mārupes Ziemas festivāls, informēja pasākuma rīkotāji, biedrība "Mārupes aukstumpeldētāji".
Pasākuma mērķis ir veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, aicinot iedzīvotājus un viesus ziemas sezonu izmantot kustībai un kopīgai atpūtai svaigā gaisā. Biedrība, kas Mārupes novadā attīsta ziemas peldēšanas tradīcijas, šogad paplašinājusi pasākuma mērogu, piedāvājot aktivitātes dažāda vecuma un sagatavotības apmeklētājiem.
Festivāla laikā notiks peldēšanas sacensības, kā arī skijorings, distanču slēpošanas un ziemas futbola aktivitātes, savukārt hokeja nodarbības vadīs Rodrigo Laviņš.
Tāpat apmeklētāji varēs vērot arī drifta auto šovu uz ledus.
Savukārt bērniem paredzētas poniju izjādes un ragaviņu šļūkšanas konkurss, bet jauniešu centrs "Hēlijs" piedāvās gleznošanu sniegā.
Pasākuma teritorijā māksliniece Zīle Ozoliņa Šneidere veidos ledusskulptūru.
Festivāla kulminācijā notiks koncerts, kurā uzstāsies šova "X Faktors" uzvarētājs Jurģis Zvejnieks un deju grupa "Dzirnas". Noslēgumā paredzētas kopīgas dejas.
Dalība pasākumā ir bez maksas.
Ziemas festivāls tiek finansēts Mārupes novada pašvaldības projektu konkursa "Mārupe - mūsu mājas 2025" laikā, un tā īstenošanā iesaistītas arī pašvaldības iestādes.