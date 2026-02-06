Dobeles pilī apbalvoti konkursa "Ziemassvētku gaismā 2025" dalībnieki
4.februārī Dobeles pilī nelielā, bet sirsnīgā atmosfērā notika Dobeles novada pašvaldības rīkotā konkursa “Ziemassvētku gaismā 2025” apbalvošanas pasākums.
Pasākuma laikā tika godināti iedzīvotāji un uzņēmēji, kuri ar radošiem un pārdomātiem svētku noformējumiem palīdzējuši radīt īpašu Ziemassvētku noskaņu novadā.
Konkurss tika organizēts ar mērķi stiprināt rotāšanas tradīcijas Ziemassvētku laikā, veicinot privātmāju, daudzdzīvokļu māju, uzņēmumu un iestāžu fasāžu, pagalmu un skatlogu noformēšanu. Žūrija atzina, ka izvēle nebija viegla, jo katrā īpašumā bija ieguldīts rūpīgs darbs, radošums un svētku sajūta.
Galvenās balvas tika pasniegtas divās nominācijās. Par skaistāko privātmājas noformējumu 2025. gadā balvu saņēma Dzintra Nābele par īpašumu Bēnē, savukārt nominācijā “Skaistākais vietējā uzņēmuma noformējums 2025” tika godināta SIA “AĢIS” un tās pārstāve Antra Mangule.
Žūrija piešķīra arī trīs atzinības rakstus īpašumiem, kas izcēlās ar oriģinalitāti un īpašu pieeju svētku noformējumam – Mārim Gailim par elegantu un vienotu zilā toņa noformējumu, Jaunbērzes dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ceriņu nams 1” par radošu un humoristisku svētku noskaņas radīšanu dienas laikā, kā arī SIA “J.E.F.” par plašas teritorijas iespaidīgu izgaismošanu.
Pasākumu muzikāli bagātināja Dobeles Mūzikas skolas akordeona klases audzēkne Beatrise Strazdiņa, savukārt Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns savā uzrunā pateicās dalībniekiem par ieguldījumu novada svētku noskaņas radīšanā un par vēlmi darīt vairāk nekā tikai pienākums prasa.
Dobeles novada pašvaldība izsaka pateicību ikvienam dalībniekam, kurš veltīja savu laiku un radošumu, lai svētku laikā padarītu novadu gaišāku un pievilcīgāku.