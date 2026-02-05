Plāno ierobežot tālmācību 1.-6. klasēs: klātienē varētu atgriezties ap 234 bērni
Ņemot vērā, ka plānotās izmaiņas tālmācības ierobežošanai faktiski skars pašreizējos 1. un 2. klašu skolēnus, klātienes mācībās varētu atgriezties aptuveni 210 tālmācības skolēnu un 24 skolēni, kuri mācās ģimenē, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) aplēses.
Saskaņā ar ministrijas sniegto informāciju patlaban Latvijā tālmācībā mācās ap 12 500 skolēnu, no tiem lielākā daļa vidusskolas posmā. Pamatskolas posmā tālmācībā mācās nepilni 3600 skolēnu. Izglītību ģimenē apgūst 81 skolēns.
2025./2026. mācību gada sākumā Latvijā no 583 iestādēm, kas īsteno pamatizglītības programmas 1.-9. klasē, 16 īsteno tālmācības programmas. Lielākā daļa - desmit izglītības iestādes - īsteno tālmācības programmas 1.-6. klasē.
IZM nesniedza aģentūrai LETA atbildi par to, cik finansiāli un organizatoriski dzīvotspējīga ir tālmācības skolu darbība, ja tās varēs īstenot tikai pamatizglītības otro posmu no 7. līdz 9. klasei. Tāpat netika norādīts, cik lielai daļai skolu šādu izmaiņu dēļ varētu nākties pārtraukt darbību.
Kā vēstīts, Saeima 22. janvārī pieņēma grozījumus Izglītības likumā, kas paredz būtiski ierobežot tālmācības pieejamību pamatizglītības pirmajā posmā - 1. līdz 6. klases skolēniem, bet Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs tos atgriezis Saeimā otrreizējai caurlūkošanai.
Prezidents paudis bažas par izmaiņu plānoto spēkā stāšanos jau šā gada 1. septembrī, jo pašvaldībām un ģimenēm vēl nav pieejami visi Ministru kabineta noteikumi un kritēriji.
Parlamentārieši prezidenta atgrieztos likuma grozījumus ceturtdien nodeva skatīšanai Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Priekšlikumus tam var iesniegt līdz 10. februārim, bet likumprojektu Saeimas sēdē plānots skatīt 19. februārī.
Papildus izglītības formu precizēšanai grozījumos tiek noteikts stingrāks un skaidrāks regulējums tālmācības formai un izglītībai vecāku vadībā. Mācības tālmācībā vai ģimenē 1.-6. klasē atļaus tikai uz vienu gadu tiem skolēniem, kuri būs saņēmuši pašvaldības izvērtējumu. Tajā būs jākonstatē īpaši apstākļi, kādēļ mācības šādā formā atbilst bērna labākajām interesēm. Tie var būt sociāli, veselības, izglītības pieejamības vai citi būtiski apstākļi, par ko atzinums būs jāsniedz pašvaldībai.