Apkures katla sprādzienā sabojāta noliktava Rencēnu ielā.
112
Šodien 16:15
Ķengaragā noliktavā sprādzis apkures katls
Rīgā, Ķengaragā trešdien kādā noliktavā sprādzis apkures katls, taču negadījumā cietušo nav.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šorīt informēja, ka trešdien ap plkst. 9 VUGD saņēma izsaukumu uz Rencēnu ielu Rīgā, kur trīsstāvu noliktavas ēkā negadījuma rezultātā tika bojātas ēkas ārējās konstrukcijas un starpsienas apmēram 100 kvadrātmetru platībā.
No ēkas evakuējās 40 cilvēki.
Valsts policijā noskaidroja, ka notikuma vietā sprādzis apkures katls.
Policija par notikušo atteikusies sākt kriminālprocesu.