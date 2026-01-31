Mainīta SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" biroja atrašanās vieta
Mainīta SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" biroja atrašanās vieta no Viršu ielas 6 (Tīrainē) uz Jūrmalas ielu 13E (Piņķos).
Mainīta SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” biroja atrašanās vieta no Viršu ielas 6 (Tīrainē) uz Jūrmalas ielu 13E (Piņķos). Adreses maiņa veikta, lai nodrošinātu ērtāku piekļuvi klientiem un efektīvāku darba organizāciju jaunajās telpās, kur pieejamas piemērotākas darba vietas un klientu apkalpošanas iespējas.
No 2. februāra dokumentu pieņemšana klātienē Viršu ielā 6 (Tīrainē) vairs netiks nodrošināta, taču arī turpmāk būs pieejama pastkastīte, kurā iedzīvotāji varēs atstāt savus ziņojumus vai iesniegumus, kas adresēti SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”. Iesniegumi tiks reģistrēti uzņēmuma kārtībā nākamajā darba dienā, savukārt steidzamos jautājumos aicinām sazināties attālināti. Lūdzam uz aploksnes norādīt kontaktinformāciju atbildes saņemšanai.
SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” informatīvais tālrunis +371 28670000 un e-pasts info@mkp.lv paliek nemainīgi. Papildu informāciju par darba laikiem, pakalpojumiem un aktuālajām izmaiņām iespējams atrast uzņēmuma mājaslapā vai sazinoties pa norādītajiem kontaktiem.