Pērn 11 mēnešos Latvijā ievests par 5,7% mazāk cigarešu

Latvijā no citām valstīm pērn 11 mēnešos ievesti 2,907 miljardi cigarešu, kas ir par 177,038 miljoniem cigarešu jeb 5,7% mazāk nekā 2024. gada 11 mēnešos, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopotie akcīzes preču aprites rādītāji.

Pērn 11 mēnešos Latvijā importēja arī 51,096 miljonus cigāru un cigarillu, kas ir par 21,5% mazāk nekā 2024. gada 11 mēnešos.

Tāpat 11 mēnešos Latvijas ievests 165 671 kilograms smēķējamās tabakas, kas ir par 30,5% mazāk nekā 2024. gada 11 mēnešos.

Pērn 11 mēnešos Latvijas ievesti arī 69 279 kilogrami karsējamās tabakas, kas ir par 5,7% mazāk nekā 2024. gada 11 mēnešos.

Kā ziņots, 2024. gadā patēriņam Latvijā kopumā nodoti 1,655 miljardi cigarešu, kas ir par 85,069 miljoniem cigarešu jeb 4,9% mazāk nekā 2023. gadā.

