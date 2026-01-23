Jūrmalas domes priekšsēdētājs Jānis Lediņš tiekas ar Izraēlas vēstnieci Latvijā
Trešdien, 21. janvārī Jūrmalu iepazīšanās vizītē apmeklēja un ar Jūrmalas domes priekšsēdētāju Jāni Lediņu tikās Izraēlas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece V. E. Sandra Simoviča (Sandra Simovich), informē pašvaldībā.
Vēstniece Latvijā akreditēta 2024. gada augustā, un šī bija viņas pirmā vizīte Jūrmalā. Tiekoties ar vēstnieci, domes priekšsēdētājs Jānis Lediņš uzsvēra Jūrmalas pašvaldības un Izraēlas vēstniecības līdzšinējās sadarbības nozīmīgumu un atzīmēja sekmīgi īstenotās aktivitātes un sadarbību ar Jūrmalas Mākslas skolu kultūras un izglītības jomā, Izraēlas pārstāvju Jūrmalā organizētās meistarklases un lekcijas izglītības iestāžu pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem sabiedrības veselības izglītības jomā.
Vēstniece guva ieskatu par pašvaldības nodrošinātajiem sociālā atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem, īstenotajiem un plānotajiem infrastruktūras projektiem, pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmību, tūrisma piedāvājumu, kā arī pilsētā rīkotajiem kultūras un sporta pasākumiem.
Vizītes noslēgumā tika kopīgi iezīmēti Izraēlas un Jūrmalas potenciālie sadarbības virzieni kultūras un tūrisma iespēju popularizēšanai, – darbsemināru rīkošana, tūrisma plašsaziņas līdzekļu un aģentūru uzņemšana Jūrmalā, vēstniecības dalība pilsētā rīkotos pasākumos un citas aktivitātes.