Satiksmes ministrs: zemniekiem auto ceļu lietošanas nodeva nebūs jāmaksā deviņus mēnešus gadā
Vai autotransports spēs pavilkt uz tā uzkrauto obligāto maksājumu un nodokļu apmēru? Kas jāmaina likumā? Kas jau izdarīts? Par to TV24 raidījumā “Naudas cena” diskutēja 14. Saeimas deputāts (AS), Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs, satiksmes ministrs (Progresīvie) Atis Švinka un 14. Saeimas deputāts (ZZS), bijušais satiksmes ministrs un bijušais labklājības ministrs Uldis Augulis.
Tomēr pēc vairāku nozaru un iedzīvotāju paustā sašutuma un pat protesta akcijas pie Ministru kabineta Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs lēma neizsludināt šo likumu un atgrieza to Saeimā otrreizējai caurlūkošanai.
Satiksmes ministrs, komentējot šā brīža situāciju un to, kas notiks tālāk, skaidroja: “Šobrīd komisija (Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija) jau visu ir izskatījusi, un komisijai ir savs redzējums.”
Švinka stāsta, ka visvairāk diskusiju bijis par kravas automašīnu klasi virs trim tonnām, taču rezultāts ir iepriecinošs. “Likmes paliks tās pašas, tādā pašā līmenī, kā bija 2025. gadā.”
Otra būtiska lieta, ko uzsver ministrs, ir tas, ka ir palielināts laiks zemniekiem. Proti, līdz šim likums noteica, ka zemniekiem, kuri tehniku reģistrē Lauku atbalsta dienestā (LAD), autoceļu lietošanas nodeva nav jāmaksā ražas laikā – no 10. jūlija līdz 30. septembrim. Savukārt turpmāk – vinjete nebūs jāiegādājas deviņus mēnešus gadā – no 1. marta līdz 30. novembrim. Šie likuma grozījumi attieksies uz visa veida saimniecībām: lopkopjiem, graudu, dārzeņu un ogu audzētājiem, reģistrējoties LAD. “Vēl papildus ir atbalsts daudzbērnu ģimenēm un reimigrācijas programmai,” viņš piebilda.
