"Paw Patrol", "Hello Kitty", "Super Mario" – VID muitas darbinieki kravā no Ķīnas atklāj lielu daudzumu viltotu rotaļlietu
foto: Valsts ieņēmumu dienests
Viltota “Paw Patrol” rotaļlieta.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas Rīgas brīvostas muitas kontroles punktā, veicot muitas fizisko kontroli kravai, kas bija ievesta no Ķīnas un paredzēta izlaišanai brīvā apgrozībā Latvijā, konstatēja 3403 komplektus viltotu rotaļlietu.

Rīgas brīvostas muitas kontroles punkta amatpersonas pagājušā gada rudenī, pamatojoties uz riska analīzes rezultātiem, aizturēja kravu ar zemas kvalitātes precēm – 104 kartona kastes ar plastmasas klucīšu konstruktoriem un 59 kartona kastes ar plastmasas leļļu figūrām, kas attēlo bērnu populāru multfilmu, filmu varoņu tēlus. 

Lai pārliecinātos, ka preces ir kontrafaktas, muitas amatpersonas vērsās pie intelektuālā īpašuma tiesību pārstāvjiem. Detalizētās pārbaudes ir noslēgušās, un VID Muitas pārvalde ir saņēmusi preču zīmju “Paw Patrol”, “Kuromi”, “Hello Kitty”, “My Melodie”, “Pochacco”, “Pompompurin”, “SuperMario”, “The Legend of Zelda” un “Minions” īpašnieku pārstāvju  atzinumus, kuros apstiprināts, ka pārkāptas uzņēmumu “Spin Master Ltd”, “Sanrio Company, Ltd.”, ”Nintendo CO. Ltd.” un “Universal City Studios LLC” intelektuālā īpašuma tiesības un preces ir jāiznīcina.

foto: Valsts ieņēmumu dienests
Viltota “Hello Kitty” rotaļlieta.
Papildus minētajai kravai 2025. gadā VID Muitas pārvaldes veikto kravu un pasta sūtījumu kontroles rezultātā 67 gadījumos konstatētas viltotas preces un izņemtas kopā 23 839 vienības viltotu preču – kartupeļu čipsi, apģērbi, rotaļlietas, parfimērijas izstrādājumi un citas preces. 

