Šodien 09:00
Rīgā bezvēsts pazudis 17 gadus vecais Timurs Grišins
Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 2009. gadā dzimušo Timuru Grišinu, kurš šā gada 18. janvārī izgāja no adreses Rīgā, Tallinas ielā, un līdz šim brīdim nav devis par sevi ziņas.
Puisis ir 180 cm garš un pazušanas brīdī bija ģērbies zaļā ar melnu virsjakā, tumši pelēkās sporta biksēs, melnos zābakos, adītā zaļā cepurē un melnos cimdos. Valsts policija aicina aplūkot jaunieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!