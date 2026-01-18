Bērna piedzimšanas pabalstus maksās arī Mārupē mazāk par gadu dzīvojošajiem
Bērna piedzimšanas pabalstus maksās arī jaunajiem mārupiešiem, kuri Mārupē deklarējušies mazāk nekā gadu pirms bērna piedzimšanas, paredz novada domes pieņemtie grozījumi saistošajos noteikumos par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas, kas šajā nedēļā stājušies spēkā.
Līdz šim saistošie noteikumi noteica, ka jaundzimušā pabalstus 500 - 1000 eiro, kā arī dvīņu un trīņu pabalstus attiecīgi 2500 un 10 000 eiro apmērā var saņemt tikai tie iedzīvotāji, kuri vismaz vienu gadu ir deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
Grozījumi veikti, ņemot vērā situācijas, ka ģimenes, kuras pēdējā gada laikā iegādājušās mājokli Mārupes novadā un deklarējušas tajā savu dzīvesvietu, līdz šim nevarēja saņemt jaundzimušā pabalstu tikai tādēļ, ka deklarēšanās termiņš nebija sasniedzis vienu gadu.
Lai novērstu šo situāciju un sniegtu atbalstu jaunajām ģimenēm, saistošajos noteikumos ieviests izņēmums.
Turpmāk viena gada deklarēšanās termiņš netiks prasīts, ja jaundzimušā bērna vecākam Mārupes novada administratīvajā teritorijā pieder ekspluatācijā nodots, dzīvošanai derīgs nekustamais īpašums, kurā deklarēta gan vecāka, gan bērna dzīvesvieta.