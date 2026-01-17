Ilustratīvs attēls.
Sabiedrība
Šodien 15:05
Svētdien Latvijā nokrišņi nav gaidāmi
Svētdien būs saulaina un bez nokrišņiem, tomēr palaikam debesis var aizklāt mākoņi, liecina sinoptiķu prognozes.
Naktī uz svētdienu nokrišņi nav gaidāmi. Dominējot lēnam vējam, minimālā gaisa temperatūra būs -12..-17 grādi, bet daudzviet piekrastē būs siltāks un termometra stabiņš nenoslīdēs zemāk par -6..-11grādiem.
Līdzīgi kā aizvadītajās naktīs Latvijas austrumos, debesīm skaidrojoties, temperatūra var pazemināties līdz -20 grādu atzīmei.
Rīga nakts būs auksta un termometra stabiņš var noslīdēt pat līdz -14 grādu atzīmei.
Svētdien pa dienu Latvijā pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs -5..-10 grādu robežās.
Arī Rīgā gaidāms saulains un sauss laiks, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -8..-10 grādiem.