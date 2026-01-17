Iedzīvotāji sūdzas par katastrofālo autoceļu uz Muldakmeni
Aizkraukles novada iedzīvotāji sūdzas, ka tā sauktais autoceļš uz Muldakmeni jeb autoceļš Mežvēveri—Meļķitāres ir katastrofālā stāvoklī.
"Šis ceļš gadiem ir pabērna lomā. Radi un paziņas pa to pārvietojas, vadā bērnus uz izglītības iestādēm un lādējas," pauž Zanda. "Nav nemaz tik ilgs laiks pagājis, kad par Eiropas naudu tika veikts ceļa remonts," norāda vēl kāds.
Bet cita iedzīvotāja laikrakstam "Staburags" pauž, ka "tik sliktā stāvoklī ceļš nav bijis". "Pēc greidera nobraukšanas bedres palika, un otrreiz tas netika nobraukts," stāsta sieviete. Viņa atklāj, ka pirms dažiem gadiem, braucot pa šo autoceļu, viņas automašīnai salūza amortizators.
Sieviete norāda, ka "nezina, ko darīt", un atklāj, ka pašvaldība viņai ieteikusi braukt caur Plēsām. "Bet tas taču nav risinājums — arī tas posms nav labāks! Pirms pārbūves bija runas, ka šim ceļam būs tāds pats segums kā ceļam uz kapiem. Kāpēc tādu neuzklāja?” sašutusi ir iedzīvotāja.