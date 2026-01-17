Rēzeknes novadā grasās likvidēt Feimaņu pamatskolu
Rēzeknes novada domes deputāti vienbalsīgi pieņēmuši lēmumu par Feimaņu pamatskolas likvidāciju Rēzeknes novadā.
Skola tiks slēgta 2026. gada 16. jūlijā. Pēc izglītības iestādes likvidēšanas pašvaldība nodrošinās skolas izglītojamajiem iespēju turpināt apgūt izglītības programmas kādā no tuvāk dzīves vietai esošajām izglītības iestādēm.
Pašlaik skolā mācās 41 skolēns. Pēc skolas slēgšanas paredzēts, ka: daļa bērnu turpinās mācības Maltā, daļa — Preiļos. Tiem skolēniem, kuri izvēlēsies skolas Rēzeknes novadā, pašvaldība nodrošinās transportu nokļūšanai uz skolu.
Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja Skaidrīte Strode deputātiem apliecināja, ka skola šim lēmumam ir gatava un visi jautājumi jau ir saskaņoti. Lēmums par Feimaņu pamatskolas likvidāciju pašvaldībai būs jāsaskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Saskaņā ar izglītības iestādes pašvērtējuma ziņojumu 2024./2025. mācību gadā skolēnu skaits tajā bija ap 50, tāpat vairāk nekā desmit bērnu apguva pirmsskolas izglītības programmu.