Kinokritiķe Elīna Reitere saņēmusi Normunda Naumaņa vārdā nosaukto Gada balvu mākslas kritikā
Normunda Naumaņa vārdā nosaukto Gada balvu mākslas kritikā šogad saņem kinokritiķe Elīna Reitere, atzīmējot viņas rakstus par filmām “Anna LOL”, “Lotus”, “Dieva suns” un “Testaments”.
Žūrijas priekšsēdētājs Ilmārs Šlāpins atzina: “Arī šoreiz žūrijas izšķiršanās starp labu un vēl labāku bija ārkārtīgi grūta. Mūs pārliecināja kritiķes spēja izmantot akadēmiskas zināšanas un teorētiskas atziņas, ne vien analizējot mākslinieciskos paņēmienus un radošās idejas, bet arī vēršot uzmanību uz mākslas darba autora profesionālo ētiku un cilvēcisko morāli. Laikmetīga attieksme un skaidras pozīcijas paušana šīs recenzijas padara īpaši nozīmīgas, turklāt, kā viņa pati to ir rakstījusi: “Recenzija nekad nav tikai par filmu. Tā vienmēr ir arī par kritiķi.””
Jaunā kritiķa balva piešķirta Arno Titovam par grupas "Alejas", dueta "Domenique Dumont" un Keitijas Bārbales mūzikas albumu recenzijām.
Normunda Naumaņa (1962-2014) vārdā nosauktā Gada balva mākslas kritikā tika pasniegta 11. reizi. Šogad ceremonija jeb pazīstamā “NN nakts” bija īpaša ar to, ka pirmo reizi notika Latvijas Radio 1. studijā, bet tās tiešraides ierakstu būs iespējams noskatīties portālos “Satori” un “LSM.lv”, kā arī Normunda Naumaņa biedrības Youtube kanālā. Ceremonijas paplašinātais nosaukums šogad bija “Kritikas jēgas pierādīšana visu mākslu mīļotājam”, režija – Mārtiņš Grauds, scenārijs – Kārlis Vērdiņš un Ivars Šteinbergs, kurš arī uzņēmās vakara vadītāja lomu.
Jau vēstīts, ka balvai šogad bija nominēti četri kandidāti: Reitere, kā arī teātra kritiķis Atis Rozentāls, literatūras kritiķis Arvis Viguls un operas kritiķe Lauma Mellēna-Bartkeviča. Jaunā kritiķa balvai bija nominēts Titovs, kā arī Līva Marta Roze, Valters Liberts, Rēzija Krieviņa un Signija Joce.
Balvas žūrijā darbojas Edīte Tišheizere, Anda Baklāne, Kārlis Vērdiņš, Aivars Madris, Andris Dzenītis, Santa Hirša un Ilmārs Šlāpins.