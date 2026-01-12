Tehnisku problēmu dēļ paralizēta vilcienu satiksme Valgas līnijā – kavējumi līdz pusotrai stundai
foto: LETA
Pirmdienas rītā kavēta vilcienu satiksme Valgas līnijā.
Sabiedrība

Tehnisku problēmu dēļ paralizēta vilcienu satiksme Valgas līnijā - kavējumi līdz pusotrai stundai

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Pirmdienas rītā kavēta vilcienu satiksme Valgas līnijā, liecina "Pasažieru vilciens", kas strādā ar zīmolu "Vivi", publiskotā informācija.

Tehnisku problēmu dēļ paralizēta vilcienu satiksme...

Kompānijā ziņo, ka vilciens Valmiera (plkst. 4.56)-Zemitāni (plkst. 7) tehnisku iemeslu dēļ stāv pieturā Inčukalns. Kopējais paredzamais kavējums ir apmēram 95 minūtes.

Vienlaikus vilciens Valga (plkst. 4.58)-Rīga (plkst. 7.33) stāv pirms Inčukalna stacijas priekšā stāvoša vilciena dēļ. Kopējais paredzamais kavējums ir apmēram 70 minūtes.

Vilciens Valmiera (plkst. 6.15)-Rīga (plkst. 8.17) priekšā stāvoša vilciena dēļ stāv Siguldas stacijā. Paredzamais kavējums ir apmēram 40 minūtes.

Savukārt vilciens Cēsis (plkst. 7.05)-Rīga (plkst. 8.48) priekšā stāvoša vilciena dēļ stāv Līgatnes stacijā. Paredzamais kavējums ir apmēram 30 minūtes.

Tāpat PV vēsta, ka vilciens Zilupe (plkst. 3.31)-Rīga (plkst. 7.59) tehnisku iemeslu dēļ brauc ar apmēram 10 minūšu kavējumu.

Tēmas

ValmieraCēsisRīgaPasažieru vilciensInčukalnsZilupeViviZemitāniValga

Citi šobrīd lasa