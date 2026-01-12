Tehnisku problēmu dēļ paralizēta vilcienu satiksme Valgas līnijā - kavējumi līdz pusotrai stundai
Pirmdienas rītā kavēta vilcienu satiksme Valgas līnijā, liecina "Pasažieru vilciens", kas strādā ar zīmolu "Vivi", publiskotā informācija.
Kompānijā ziņo, ka vilciens Valmiera (plkst. 4.56)-Zemitāni (plkst. 7) tehnisku iemeslu dēļ stāv pieturā Inčukalns. Kopējais paredzamais kavējums ir apmēram 95 minūtes.
Vienlaikus vilciens Valga (plkst. 4.58)-Rīga (plkst. 7.33) stāv pirms Inčukalna stacijas priekšā stāvoša vilciena dēļ. Kopējais paredzamais kavējums ir apmēram 70 minūtes.
Vilciens Valmiera (plkst. 6.15)-Rīga (plkst. 8.17) priekšā stāvoša vilciena dēļ stāv Siguldas stacijā. Paredzamais kavējums ir apmēram 40 minūtes.
Savukārt vilciens Cēsis (plkst. 7.05)-Rīga (plkst. 8.48) priekšā stāvoša vilciena dēļ stāv Līgatnes stacijā. Paredzamais kavējums ir apmēram 30 minūtes.
Tāpat PV vēsta, ka vilciens Zilupe (plkst. 3.31)-Rīga (plkst. 7.59) tehnisku iemeslu dēļ brauc ar apmēram 10 minūšu kavējumu.