Latvija pieprasa pasaules reakciju uz Krievijas barbarisko uzbrukumu Ukrainai, tostarp raķešu triecieniem pie Eiropas Savienības robežas
Latvija lūgs sasaukt ANO Drošības padomes ārkārtas sēdi saistībā ar Krievijas "barbarisko uzbrukumu" Ukrainai, tostarp izmantojot vidējā darbības rādiusa ballistisko raķeti netālu no Eiropas Savienības un NATO robežas, izriet no ārlietu ministres Baibas Bražes (JV) ieraksta sociālo mediju platformā "X".
"Ir nepieciešama skaidra pasaules reakcija. Pirmkārt, no [Amerikas] Savienotajām Valstīm, ar kurām Krievija patiešām rēķinās. Krievijai ir jāsaņem signāli, ka tās pienākums ir koncentrēties uz diplomātiju un izjust sekas katru reizi, kad tā atkal koncentrējas uz nogalināšanu un infrastruktūras iznīcināšanu," platformā "Telegram" ierakstījis Zelenskis.
Viņš uzsvēris, ka nakts trieciens atgādina visiem starptautiskajiem partneriem par nepieciešamību atbalstīt pretgaisa aizsardzību kā pastāvīgu Ukrainas prioritāti.
"Kopumā šajā naktī bija 242 bezpilota lidaparāti, 13 ballistiskās raķetes tikai un vienīgi pret enerģētikas un civilo infrastruktūru, viena vidēja darbības rādiusa ballistiskā raķete "Orešņik" un 22 spārnotās raķetes. Uzbrukums notiek tieši tad, kad ir ievērojams aukstums. Tieši pret vienkāršu cilvēku parasto dzīvi," viņš norādījis.
Zelenskis arī paziņojis, ka Krievijas drons nodarījis postījumus Kataras vēstniecības ēkai Kijivā.
Aizvadītajā naktī Krievijas dronu un raķešu triecienā Ukrainas galvaspilsētai nogalināti četri cilvēki. Ievainoti vismaz 24 cilvēki, tostarp pieci glābšanas dienestu darbinieki un trīs mediķi, kuri strādāja notikuma vietā.
Nodarīti postījumi apmēram 20 dzīvojamām ēkām, kā arī enerģētikas infrastruktūrai. Vairāki desmiti tūkstoši mājsaimniecību palikušas bez elektroapgādes un apkures.