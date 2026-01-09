Vēl tikai šajā nedēļas nogalē – ziemas pasaka Koku ciemā!
Ja vēlies uz brīdi izrauties no ikdienas steigas un ieelpot ziemas burvību, Koku ciema ziemas taka Annas Koku skolā aicina doties gaismiņu, sniega un meža ieskautā piedzīvojumā. Šeit dzīvo 12 labie koku rūķi, kas klusajā mežā sagaida apmeklētājus, radot siltu, pasakainu noskaņu gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Meža takā apmeklētāji iepazīs rūķus, kas radīti pēc Latvijā biežāk sastopamajiem kokiem, uzzinās interesantus faktus par dabu un atklās, kā koki pavada ziemas miera laiku. Tiem, kuri vēlas vairāk atklājēja prieku un kustību, pieejams papildu piedzīvojums ar “zudušo dārgumu karti”, kas taku pārvērš aizraujošā spēlē visai ģimenei. Priecīga ziņa – šis piedzīvojumu uzdevums tagad pieejams arī angļu valodā, tāpēc droši var ņemt līdzi arī savus ārzemju draugus.
Ziemas priekus iespējams baudīt ne tikai pastaigājoties – teritoriju iesakām šķērsot ar ragavām, izkustēties svaigā gaisā, un vienkārši pavadīt burvīgu laiku ārā kopā ar ģimeni vai draugiem!
Par siltu noskaņu un gardumiem rūpējas divstāvu sarkanais autobuss R.C.pica un jaunatklātais “Koku Café”, savukārt dabas un pasakas atmosfēra ļauj uz mirkli apstāties un izbaudīt ziemu nesteidzīgi.
Biļešu cenas:
- Pieaugušajiem: 10 EUR
- Ģimenes biļete (3+): 40 EUR
- Papildu piedzīvojums: 10 EUR
- Bērniem līdz 3 gadu vecumam ieeja bez maksas
Laipni gaidīti arī labi pieskatīti četrkājainie draugi
Papildu piedzīvojums derīgs vienai ģimenei.
Ģimenes biļete derīga 2 pieaugušajiem un jebkuram bērnu skaitam no vienas ģimenes.
Darba laiks:
Plkst. 14.00 līdz 20.00
10.janvāris
11.janvāris
Norises vieta:
Annas koku skola, Klīves, Babītes pagasts, LV-2107
Papildu informācija: info@kokuskola.lv
Tiekamies Koku ciemā!