Svarīga informācija makšķerniekiem! Mainās noteikumi zvejošanai jūras piekrastes ūdeņos
Makšķerniekiem un zemūdens medniekiem, kuri darbojas jūras piekrastes ūdeņos, no sestdienas, 10. janvāra, tiek ieviests obligāts pienākums elektroniskā sistēmā reģistrēt lomu, ja noķerta kāda no sešām noteiktām zivju sugām, liecina Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) publicētā informācija.
LLKC skaidro, ka jaunā kārtība palīdzēs zinātniekiem un speciālistiem precīzāk novērtēt atpūtas zvejas ietekmi uz zivju populāciju stāvokli, īpaši uz komerciāli nozīmīgām un aizsargājamām zivju sugām.
Līdz šim informācija par lomiem bija nepilnīga un balstīta uz aptuveniem zinātniskiem novērtējumiem vai novērojumiem, kas ierobežoja iespējas pilnvērtīgi plānot zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
LLKC norāda, ka prasība reģistrēt lomu attieksies tikai uz sešām zivju sugām, kurām Eiropas Savienības (ES) Kontroles regulā paredzēti saglabāšanas pasākumi, kvotas vai izkraušanas pienākums Latvijas jūras piekrastes ūdeņos.
Viena no ziņojamām sugām ir zutis, kam ES līmenī noteikti saglabāšanas pasākumi un kura ieguve atpūtas zvejā ir aizliegta.
Tāpat mencai noteikti saglabāšanas pasākumi, un tās ieguve atpūtas zvejā Baltijas jūras Latvijas piekrastē ir aizliegta.
Lasim ar nogrieztu taukspuru noteikti saglabāšanas pasākumi, kas paredz, ka lomā atļauts paturēt tikai vienu sugas pārstāvi no audzētavām. Savukārt visi noķertie savvaļas laši nekavējoties jāatlaiž jūrā.
Turpmāk būs jāreģistrē arī noķertās reņģes, brētliņas un zeltplekstes.
LLKC atzīmē, ka gūtais loms būs jāreģistrē tīmekļvietnē "makskeresanaskarte.lv" un jāievada dati par iepriekšējo 24 stundu periodu tikai tad, ja kāda no uzskaitītajām sugām ir paturēta lomā vai atlaista. Jāziņo šādi dati: ieguves datums, vieta, veids, zivju suga un skaits vai apjoms kilogramos, atsevišķām sugām arī garums.
