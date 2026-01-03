Šonakt Latvijā atgriezīsies sals
Šonakt Latvijā atgriezīsies sals, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Naktī būs lielākoties mākoņains laiks, daudzviet gaidāms neliels sniegs, bet vietām dienvidrietumos mākoņi brīžiem nesīs arī stipru snigšanu un sniega sega pieaugs par 2-4 centimetriem.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, jūras piekrastē brāzmās sasniedzot ātrumu 15 metri sekundē.
Gaisa temperatūra naktī būs mīnus 3, mīnus 7 grādi, bet piekrastē nedaudz siltāks, tur - 0, mīnus 3 grādi.
Arī Rīgā debesis aizklās mākoņi un brīžiem snigs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz mīnus 2, mīnus 3 grādiem.
Svētdien dienā gaidāms mākoņains laiks, dažviet brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet daudzviet Latvijā palaikam gaidāms sniegs.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs mīnus 1, mīnus 5 grādi, jūras piekrastē ap 0.
Rīgā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks un palaikam gaidāms sniegs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs mīnus 1, mīnus 2 grādi.