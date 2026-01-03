Diāna Kuderova.
112
Šodien 14:48
Kopš 31. decembra bezvēsts pazudusi Diāna Kuderova; Ziemassvētkos sieviete devās uz Neapoli
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1959. gadā dzimušo Diānu Kuderovu.
Sieviete pēdējo reizi sazinājās ar radiniekiem 2025. gada 31. decembrī un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta. Sievietei, iespējams, ir veselības problēmas.
Policijas rīcībā ir informācija, ka sieviete 2025. gada 25. decembrī devās uz Neapoli, Itālijā un 28. decembrī ar vilcienu devās uz Milānu, kur atradās lidostā Malpensa.
Pazīmes: augums 163 cm, īsi gaiši rozā mati. Sievietei līdzi bija melns čemodāns.
Valsts policija aicina aplūkot personas attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas atrašanās vietu, zvanot 112.
Diāna Kuderova.