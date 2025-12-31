Valsts prezidents Rinkēvičs gadumijas uzrunā aicina katru būt atbildīgam un nepalikt vienaldzīgam
Latvijas drošības pamats ir sabiedrības savstarpēja uzticēšanās, atbildība un pašu cilvēku rīcība ikdienā, savā gadumijas uzrunā uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Viņš norādīja, ka 2025. gads bijis gan cerību, gan bažu pilns, tomēr tiem, kas ticējuši un strādājuši kopā, izdevies sasniegt iecerēto.
Valsts prezidents pauda lepnumu par šī gada sasniegumiem, tostarp par "straumi, kas aizvedusi tālāk, nekā cerēts", Dziesmu un deju svētku dalībniekiem, jauniešiem un Latvijas sportistu panākumiem.
Rinkēvičs uzsvēra, ka kopīgs darbs un savstarpējs atbalsts ļauj sasniegt vairāk, savukārt naidīgums sabiedrību vājina.
Viņš norādīja, ka valsts drošība sākas ar attieksmi pret sevi un līdzcilvēkiem, kā arī ar ikdienas izvēlēm, tostarp rūpēm par savu un apkārtējo drošību.
Valsts prezidents aicināja sabiedrību būt atbildīgai, nepalikt vienaldzīgai un ar maziem soļiem veidot savstarpēju uzticēšanos visā Latvijā un ārpus tās.
Uzrunas noslēgumā Rinkēvičs pauda pārliecību, ka Jaunais gads būs labs, ja sabiedrība būs godprātīga, atbildīga un izpalīdzīga, un novēlēja savstarpējas uzticības un mīlestības pilnu 2026. gadu.