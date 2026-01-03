No 6. janvāra mainīs autobusu kustības sarakstus Valkas pilsētā maršrutā
SIA VTU informē - no 6. janvāra mainīs autobusu kustības sarakstus Valkas pilsētā maršrutā Autoosta – Lugažu stacija – Autoosta.
Izmaiņas skars gan darba dienas, gan nedēļas nogales reisus.
Darba dienās tiks slēgts reiss plkst. 4.50 no Valkas autoostas, tā vietā atklājot jaunu reisu plkst. 4.35. Savukārt piektdienās, sestdienās un svētdienās vairs nekursēs reiss plkst. 12.08 no Valkas autoostas, un tā vietā pasažieriem būs pieejams reiss plkst. 12.10.
Tāpat katru dienu tiks slēgts reiss plkst. 21.10 no Lugažu stacijas uz Valkas autoostu. Tā vietā tiks atklāts jauns reiss plkst. 21.18 no Lugažu stacijas uz Valkas autoostu. Šis reiss tiks nodrošināts maršrutā Autoosta – Lugažu stacija – Autoosta, izbraucot plkst. 20.50 no Valkas autoostas.
Izmaiņas paredzētas arī piektdienu, sestdienu un svētdienu reisos – tiks slēgts reiss plkst. 17.17 no Valkas autoostas. Tā vietā sestdienās un svētdienās būs pieejams reiss plkst. 17.04, bet piektdienās saglabāsies reiss plkst. 17.17.
Pasažierus aicina savlaicīgi iepazīties ar atjaunoto kustības sarakstu un plānot braucienus, ņemot vērā izmaiņas.