Smags zaudējums riteņbraukšanas saimei: pāragri mūžībā devies Normunds Zviedris
Ziemassvētku laikā pāragri mūžībā devies uzņēmējs, pazīstamais riteņbraukšanas entuziasts un bijušais Ādažu novada domes priekšsēdētājs Normunds Zviedris.
Ar skumjo vēsti sociālajā tīklā "Facebook" dalījusies Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).
"Priecīgais un ģimeniskais Ziemassvētku laiks ir atnesis arī ļoti skumju ziņu," teikts federācijas paziņojumā, izsakot visdziļāko līdzjūtību Zviedra ģimenei, draugiem, komandas biedriem un visiem, kam viņš bijis tuvs.
Tāpat paziņojumā teikts, ka Zviedris bija ne tikai ilggadējs sporta kluba "ZZK" un velo veikalu tīkla "ZZK" vadītājs, bet arī kaislīgs šī sporta veida praktiķis un liels atbalstītājs. Viņa panākumu sarakstā ir gan Latvijas čempiona tituls MTB maratonā, gan Latvijas amatieru čempiona gods šosejas riteņbraukšanā.
Papildus darbībai uzņēmējdarbībā un sportā Zviedris 2014. gadā, pārstāvot partiju "Vienotība", tika ievēlēts par Ādažu novada domes priekšsēdētāju.