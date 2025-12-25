Aptuveni 2700 "Sadales tīkla" klientu Valmierā traucēta elektroapgāde
Ceturtdien ap pusdienlaiku aptuveni 2700 AS "Sadales tīkls" klientu Valmierā traucēta elektroapgāde, informēja uzņēmumā.
Plkst. 12.06 reģistrēts tehnoloģisks traucējums vidējā sprieguma elektrotīklā, ietekmējot aptuveni 2700 klientu elektroapgādi Valmierā - Georga Apiņa, Beātes, Annas, Rubenes ielas apkaimē.
"Sadales tīkla" operatīvā darba brigāde nekavējoties ir sākusi bojājuma lokalizāciju, lai visiem klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi pēc iespējas ātrāk.
Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots.
