Aptuveni 2700 "Sadales tīkla" klientu Valmierā traucēta elektroapgāde

Ceturtdien ap pusdienlaiku aptuveni 2700 AS "Sadales tīkls" klientu Valmierā traucēta elektroapgāde, informēja uzņēmumā.

Plkst. 12.06 reģistrēts tehnoloģisks traucējums vidējā sprieguma elektrotīklā, ietekmējot aptuveni 2700 klientu elektroapgādi Valmierā - Georga Apiņa, Beātes, Annas, Rubenes ielas apkaimē.

"Sadales tīkla" operatīvā darba brigāde nekavējoties ir sākusi bojājuma lokalizāciju, lai visiem klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi pēc iespējas ātrāk.

Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots.

"Sadales tīkls" ir valstij piederošajā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.

