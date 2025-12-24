Vāc parakstus par transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atcelšanu privātpersonām
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana, aicinot atcelt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli privātpersonām.
Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Jānis Innuss. Atceltā nodokļa kompensēšanai viņš ierosina to iekļaut jau esošā degvielas akcīzes nodokļa sastāvā. Tas nozīmētu, ka nodoklis par transportlīdzekļa uzturēšanu tiktu maksāts proporcionāli nobrauktajam attālumam un patērētās degvielas daudzumam, nevis kā fiksēta gada maksa, skaidro Innuss.
Viņa ieskatā tādējādi tiktu iegūts lietderīgāks un taisnīgāks princips - maksājuma apmērs būtu tieši saistīts ar ceļu tīkla lietošanas intensitāti. Līdzīgs modelis, kad nodoklis ir iekļauts degvielas cenā, jau esot ieviests un sevi pierādījis gan Lietuvā, gan Igaunijā, pauž iniciatīvas pārstāvis.
Tāpat iniciatīvas pārstāvis akcentē, ka tādējādi tiktu mazināts administratīvais slogs, kā arī personas nodokļa maksājums kļūtu automātisks, iekļaujoties ikdienas degvielas pirkuma izmaksās.