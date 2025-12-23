Balanas Ziemassvētku labdarības meistarklases - iedvesmojoša tradīcija jaunajiem mūziķiem Latvijā
Šī gada 20. un 21. decembrī kultūras telpā Ola Foundation notika Balanas Ziemassvētku labdarības meistarklases, kas pulcēja ap 50 jauno vijolnieku un čellistu no visas Latvijas. Meistarklašu galvenais mērķis ir iedvesmot un atbalstīt nākamo paaudžu mūziķus.
Meistarklašu laikā katrs dalībnieks piedalījās individuālajās nodarbībās, kur vijolniekus konsultēja Kristīne, un čellistus – Margarita. Roberts vadīja ansambļa nodarbības, kurās dalībnieki kopā apguva īpaši aranžētas dziesmas - Have Yourself a Merry Little Christmas (Hugh Martin & Ralph Blane arr. Harry Baker) un Saule, Pērkons, Daugava (Mārtiņš Brauns).
Dalībnieki uzstājās kopā ar izcilajām pianistēm Agnesi Egliņu un Leldi Tīreli, kuru pieredze un atbalsts meistarklašu laikā bija neatsverams. Meistarklases tika pārraidītas tiešraidē, divu dienu laikā piesaistot vairāk kā 10 000 skatītāju no visas pasaules. Noslēguma koncertā meistarklašu dalībnieki uzstājās gan ar solo skaņdarbiem, gan ansambļa priekšnesumos, spēlējot Roberta radītās Ziemassvētku dziesmu aranžijas.
Balanas meistarklašu ideja dzima 2020. gada decembrī, Covid-19 pandēmijas laikā, kad jaunajiem mūziķiem Latvijā bija ierobežotas iespējas muzicēt kopā, uzstāties koncertos vai spēlēt orķestros. Meistarklases notika arī 2024. gadā, un Kristīne, Margarita un Roberts Balanas cer padarīt tās par ikgadēju tradīciju, kas veicina jauno mūziķu attīstību Latvijā.