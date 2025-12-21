Latgales zoodārza apmeklējums kļūs dārgāks: zināmas jaunās cenas
No 2026. gada 1. janvāra augs maksa par Latgales zoodārza apmeklējumu, paredz Daugavpils domes pieņemtais lēmums.
Saskaņā ar grozījumiem Latgales zoodārza cenrādī no 2026. gada 1. janvāra ieejas biļete pieaugušajiem maksās sešus eiro līdzšinējo četru eiro vietā. Skolēniem, studentiem un pensionāriem biļete maksās nevis divus, bet trīs eiro.
Līdzšinējie Latgales zoodārza ieejas maksas atvieglojumi paliek nemainīgi. Bezmaksas ieeja saglabājas pirmsskolas vecuma bērniem, bērnu namu audzēkņiem, personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti un viņu pavadoņiem, kā arī ekskursiju grupu vadītājiem.
Arī gida pakalpojumiem cenrādis paliek līdzšinējais. Ekskursija zoodārzā grupai līdz 20 personām valsts valodā maksā 20 eiro, svešvalodā - 30 eiro. Biologu ekskursija "Zoo" maršrutā grupai līdz 15 personām valsts valodā maksā 30 eiro, bet svešvalodā 40 eiro. Dabas draugu ekskursija "Parka" maršrutā grupai līdz 30 personām valsts valodā saskaņā ar cenrādi izmaksā 40 eiro, bet šāda ekskursija svešvalodā - 50 eiro.
Pašvaldībā uzsver, ka Latgales zoodārzs jau daudzus gadus ir viens no apmeklētākajiem atpūtas un tūrisma objektiem Daugavpilī, piesaistot gan vietējos iedzīvotājus, gan pilsētas viesus. Tā ekspozīcijās un laboratorijā apskatāms daudzveidīgs eksotisko sugu klāsts - pērtiķi, žņaudzējčūskas, krokodili, bruņurupuči, iguānas, skorpioni un citi tropu un Latvijas dabas pārstāvji.
Šo dzīvnieku aprūpe un ēdināšana ik gadu kļūst dārgāka, un nozīmīgu iestādes izdevumu daļu veido arī tehniskā aprīkojuma uzturēšana, elektroenerģijas patēriņš un pārējie komunālie maksājumi, lēmumu celt cenas pamato pašvaldībā.
"Ieejas maksas apmēra pārskatīšana bija nepieciešama, lai nodrošinātu dzīvnieku kvalitatīvu aprūpi, uzturētu un attīstītu zoodārza infrastruktūru, kā arī turpinātu paplašināt ekspozīcijas un modernizēt iestādi," sola domē.